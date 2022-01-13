Нужно ли декларировать "ковидную" тысячу: Ответ НАПК

В профильном ведомстве дали объяснение по декларированию "ковидной" помощи от государства

Украинцы не обязаны указывать в декларации "ководную тысячу", как доход, поскольку эти деньги не являются доходом в полном смысле. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в Facebook.

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"Нужно ли указывать тысячу гривен как доход? Нет, ведь эти средства не являются доходом для целей декларирования", - говорится в сообщении.

В Агентстве подчеркнули, что денежную помощь в размере 1 тыс грн. вакцинированные украинцы получают не "живыми" наличными деньгами, а в форме "цифрового ваучера". Этот ваучер нельзя тратить свободно – только на ограниченный перечень услуг и товаров. А если человек не потратит этот "ваучер" в течение 4 месяцев, средства автоматически вернутся государству.

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"Поскольку средства, полученные в рамках программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет, не будут облагаться налогом, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации", - заявили в НАПК.

В то же время в Агентстве заявили, что украинцам придется декларировать открытие специального счета, на который зачисляется "ковидная" тысяча. Его нужно указать в разделе декларации в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи".

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"Для гражданина, желающего поучаствовать в программе, будет открываться виртуальный счет. Если такой счет будет открыт в течение не менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать", - пояснили в ведомстве.

Напомним, стало известно, куда украинцы тратят "ковидную тысячу". В Кабмине заявили, что начислили уже 6,4 миллиарда "ковидных" гривен.

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