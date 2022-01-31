COVID-вакцинация в Украине: За сутки привили почти 21 тыс человек

Третью дозу препарата ввели уже около 340 тыс человек, а общее количество прививок составляет 30,3 млн.

За прошедшие сутки, 30 января, в Украине привили против COVID-19 20 983 человека. Об этом говорится в свежей статистике, опубликованной пресс-службой Минздрава на ее странице в Facebook.

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Так, в воскресенье первую дозу вакцины ввели 6 524 гражданам. В это же время 7 653 украинца закончили курс вакцинации, получив вторую дозу. Третьими бустерной и дополнительной дозами препарата привили 6 708 и 98 украинцев соответственно.

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На протяжении дня работали медики 1 766 прививочных пунктов, 422 центров вакцинации и 400 мобильных бригад.

Таким образом, с учетом статистики за 30 января, в Украине всего сделали 30 300 581 COVID-прививку. А это 15 324 673 первых прививок, 14 619 487 вторых прививок, 339 726 и 16 695 третьих дополнительных и бустерных доз вакцины против коронавируса соответственно.

Данные по COVID-19 / facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, стоит ли украинцам ждать полного локдауна в 2022 году.

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