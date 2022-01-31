Резников рассказал, чем будут вооружать украинский флот

План развития флота рассчитан на планомерное усиление возможностей Украины на море

В ближайшие годы военно-морской флот Украины будут пополнять минными тральщиками и ракетными катерами. Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью "Левому берегу".

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"Есть краткосрочная перспектива, среднесрочная и долгосрочная. Программа сбалансирована, и мы четко знаем, что в следующем году у нас будут минные тральщики, через полтора ракетные катера, через два года еще что-то", - заявил он.

По словам Резникова, сильный флот нужен Украине для обеспечения безопасности судоходства, поскольку в случае блокирования Азовского или Черного моря возникнут проблемы с экспортом.

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"Мы не сидим в парадигме "сделать что-нибудь сейчас, а дальше хоть трава не расти". Мы закладываем проекты, которые, может быть, завершать будем не мы, но они нужны Украине. Чтобы потом кто-то, как я, не задумывался над вопросом, почему это было не сделать пять лет назад", - пояснил министр стратегию развития флота.

Напомним, Резников объяснил, почему РФ смогла аннексировать Крым. В Минобороны уверены, что крымский и донецкий сценарии больше невозможны.

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