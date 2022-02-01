После выходных в Украине выросли темпы COVID-вакцинации

Число людей, прошедших полный прививочный курс, начинает приближаться к 15 млн.

После выходных в Украине выросли темпы вакцинации от COVID-19. Так, 31 января привили 65 655 человек (около 21 тыс в воскресенье и 34 тыс в субботу). Подробности передает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

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В понедельник 23 278 граждан начали прививочный курс, получив первую дозу вакцины. В это же время были полностью иммунизированы, вакцинировались второй дозой, 25 525 человек.

Еще 16 372 и 480 украинцев получили третьи бустерную и дополнительную дозы препарата.

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На протяжении дня работали медики 3 156 прививочных пунктов, 868 мобильных бригад и 429 центров вакцинации.

Отметим, что с начала кампании иммунизации в Украине всего было сделано 30 366 236 COVID-прививок. Первых доз ввели – 15 347 951, вторых – 14 645 012, бустерных доз – 356 098 и 17 175 дополнительных доз вакцины против коронавируса.

Данные по COVID-19 / facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве планируют вернуть упрощенное оформление электронных больничных.

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