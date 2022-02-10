Украина предложила Европе свою "стратегию безопасности"

Украинская стратегия включает три основных элемента

Украина предлагает Западу свою стратегию безопасности, которая состоит из трех ключевых элементов. Украинскую стратегию, выступая во Французском институте международных отношений, озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба.

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Так, первый элемент включает укрепление существующих блоков и организаций – ЕС, НАТО и др. Кулеба также предлагает дополнить их "малыми альянсами".

"Дополнительные малые альянсы способны стать расширением и укреплением для ЕС и НАТО, а не противовесом. В то время, когда устоявшиеся объединения испытывают трудности со скоростью и эффективностью реакций из-за банальных антагонизмов между отдельными влиятельными членами, дополнительные компактные альянсы способны действовать быстро и решать проблемы", - заявил Кулеба.

Примером таких малых альянсов Кулеба назвал Люблинский треугольник, куда входят Украина, Литва и Польша.

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Второй элемент европейской безопасности, предложенный Кулебой – это санкции и "смелость" их применять против тех, кто разрушает основы порядка безопасности.

"В ЕС разработали такой пакет санкций против России. Даже когда мы урегулируем нынешний кризис, который создала Россия, этот пакет санкций останется готовым. Он продолжит быть сдерживающим фактором для любых попыток посягать на европейскую архитектуру безопасности в дальнейшем", - заявил Кулеба.

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Третий элемент – "готовность к новым большим амбициям", например ко вступлению Украины в ЕС и НАТО.

"Украина и есть именно тот потенциал Европы, который способен вывести ее на новый уровень влияния на глобальной арене. Для этого нужно отбросить страхи, мнимую усталость от расширения и нерешительность, посмотреть своими глазами на будущее. Нужно взглянуть на Украину через призму ваших отношений с Украиной, а не через призму отношений с Россией", - заявил Кулеба.

Напомним, в МИД заявили, что российские "гарантии безопасности" – это заряженный револьвер. Россия не предлагает обсуждать безопасность, а ставит ультиматумы, считает глава МИД Украины.

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