За сутки COVID-вакцину получили 72 тыс украинцев

Почти 15 млн граждан уже прошли полный прививочный курс.

За прошедшие сутки, 10 февраля, вакцину от COVID-19 получили еще 72 255 украинцев. Об этом говорится в свежей статистике, опубликованной пресс-службой Минздрава на ее странице в Facebook.

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Так, в четверг 20 826 граждан начали процесс иммунизации, получив первую дозу. В это же время 30 641 человек прошел полный прививочный курс, получив вторую дозу препарата.

Еще 469 и 20 319 гражданам ввели третьи дополнительную и бустерные дозы вакцины.

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На протяжении дня работали медики 3 205 прививочных пунктов, 1 016 мобильных бригад и 426 центров вакцинации населения.

Таким образом, с начала кампании иммунизации, с учетом статистики за 10 февраля, в Украине всего было сделано 30 997 467 прививок от COVID-19. Речь идет о 15 541 411 первых дозах, 14 900 578 вторых прививках, 532 850 бустерных и 22 628 дополнительных дозах введенной вакцины против коронавируса.

Данные по COVID-19 / facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее сообщалось, что второй день подряд в Украине фиксируют более 41 тыс новых случаев COVID-19.

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