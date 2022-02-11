На Кировоградщине врачи год продавали поддельные COVID-сертификаты

Организовали преступную схему два семейных врача одной из районных поликлиник Кировоградской области.

В Кировоградской области сотрудники СБУ разоблачили двух семейных врачей одной из районных поликлиник, которые изготавливали и продавали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Злоумышленники "заработали" 2 млн гривен, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным досудебного следствия, организовали преступную схему два семейных врача одной из районных поликлиник Кировоградской области. К преступлению они привлекли медсестру той же поликлиники, в задачи которой входил поиск среди пациентов тех, кто не хочет вакцинироваться.

Тем, кто не хотел вакцинироваться, медсестра предлагала заплатить 3000 гривен и получить сертификат без фактической прививки. Врачи после получения денег вносили персональные данные вакцинированного лица в журнал регистрации вакцинированных и в электронную систему здравоохранения "eHealth" без проведения прививки.

Таким незаконным "бизнесом" медики занимались больше года. Ежемесячно они делали около 50 фейковых записей о вакцинации граждан. Злоумышленники "заработали" 2 млн гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 362 УК Украины (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

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Напомним, в Киеве правоохранители сообщили двум местным жителям, в том числе главному врачу одной из районных больниц, о подозрении в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19.

На Кировоградщине врачи продавали поддельные COVID-сертификаты / ssu.gov.ua

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