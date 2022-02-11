Что делать, если семейный врач заболел

Пациенту окажут медицинскую помощь в любом случае, говорят в НСЗУ

Медицинское учреждение обязано предоставить пациенту врача на замену, если заболел семейный врач, с которым подписана декларация. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

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"Если случится такое, что вы записались к своему семейному врачу, он внезапно заболеет и не сможет вас принять – не беспокойтесь. Вы точно не останетесь без помощи. Медицинское учреждение обязано назначить врача на замену заболевшего", - говорится в сообщении.

В НСЗУ подчеркнули, что в этой ситуации бесплатная медицинская помощь всё так же остается бесплатной, а подписанная с врачом декларация остается действительной.

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Если врач заболел, медучреждение должно проинформировать об этом пациентов путем публикации объявления на сайте поликлиники или в ее соцсетях. Также возможен вариант з физическим объявлением непосредственно в здании медучреждения. При этом пациентам, которые уже успели записаться на прием, должны перезвонить из поликлиники и предупредить о ситуации.

"Узнав об отсутствии врача, пациент может перенести визит на позже. Если проблема не терпит, то просто прийти в запланированное время и получить консультацию врача на замену", - говорят в НСЗУ.

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Отмечается, что в случае неотложной ситуации, требующей срочной помощи, граждане могут обращаться в ближайшее медучреждение без направления от семейного врача. В ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью следует вызывать скорую помощь.

Напомним, обязан ли врач приехать на дом в Украине. Документы Минздрава говорят о том, что первичную медицинскую помощь врач оказывает пациенту в ходе приема в медучреждении.

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