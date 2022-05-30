Названо условие приезда скорой во время комендантского часа

Медики приедут даже ночью если ситуация отвечает определенным критериям

Бригады скорой помощи продолжают ездить на вызовы круглосуточно, в том числе во время действия комендантского часа. Однако принимаются только действительно экстренные вызовы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Так, медики приедут на вызов даже ночью, если состояние пациента угрожает его жизни или здоровью, в том числе, когда состояние пациента может резко ухудшиться, если не оказать срочную помощь.

В Минздраве отмечают, что решение о том, направлять ли бригаду по вызову, принимает диспетчер. Если он решит, что ситуация не является неотложной, пациенту будет предоставлена консультация по телефону.

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"Решение о госпитализации принимается лично врачом бригады скорой на основе симптомокомплекса конкретного пациента", - уточнили в ведомстве.

Напомним, МВД предлагает способ выезда мужчин во время войны. Для военнообязанных мужчин предлагают ввести страховой взнос для разрешения покидать страну во время военного положения.

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