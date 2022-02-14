В Украине сильно упали темпы COVID-вакцинации: 19 тыс прививок за день

Уже почти 15 млн украинцев полностью прошли курс иммунизации.

В воскресенье, 13 февраля, в Украине сильно упали темпы вакцинации от COVID-19. Медики сделали почти 19 тыс прививок, днем ранее было сделано свыше 36 тыс прививок, а в пятницу – более 74 тыс. Подробности указаны статистике, опубликованной пресс-службой Минздрава на ее странице в Facebook.

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Так, за день было сделано 18 938 прививок. 5 658 человек из указанного числа получили первую дозу вакцины. Закончили процесс иммунизации, получив вторую дозу, 8 981 украинец. Еще 4 204 и 95 гражданам ввели третьи бустерную и дополнительную дозы.

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На протяжении дня работали медики 1 726 прививочных пунктов, 407 центров вакцинации населения и 343 мобильных бригад.

Таким образом, с учетом статистики за воскресенье, в Украине всего сделали 31 126 896 прививок против коронавируса. А это 15 577 692 первых доз, 14 958 214 вторых доз, 567 242 бустерных и 23 748 дополнительных прививок.

Данные по COVID-19 / facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее в Евросоюзе спрогнозировали спад текущей волны нового штамма COVID-19 "Омикрон".

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