Локдауна не будет, догоняем вакцинацию и забываем о карантине, – Ляшко

Власти не планируют вводить самые строгие ограничения на фоне волны штамма COVID-19 "Омикрон".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине не будут вводить строгий локдаун. Вместо этого речь уже идет о полном снятии карантинных ограничений, но для этого нужно нарастить темпы вакцинации. Слова Ляшко прозвучали на брифинге в Полтавской ОГА.

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"Я давно говорил: локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине", – сказал он.

Министр напомним, что в Украине действует адаптивный карантин, благодаря которому может быть введен "красный" уровень опасности и соответствующие ограничения именно для невакцинированных от COVID-19 людей.

Ляшко подчеркнул, что при наличии свободного доступа к вакцинам и при наличии выбора вакцин даже говорить о локдауне неуместно. Вместо усиления карантина министр заговорил даже о снятии всех ограничений.

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"Нужно приходить, вакцинироваться – и вообще забывать о карантинных ограничениях, что уже демонстрируют ряд европейских стран. Догоняем вакцинацию до должного уровня и забываем о карантинных ограничениях", – заявил он.

Отметим, что речь идет о 70-80% вакцинированного населения.

Напомним, ранее Ляшко сообщил, что во время нынешней волны коронавируса Украина вышла на пик заболеваемости. Отличие в том, что число больных растет, а число госпитализаций не увеличивается.

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