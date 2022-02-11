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Локдауна не будет, догоняем вакцинацию и забываем о карантине, – Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине не будут вводить строгий локдаун. Вместо этого речь уже идет о полном снятии карантинных ограничений, но для этого нужно нарастить темпы вакцинации. Слова Ляшко прозвучали на брифинге в Полтавской ОГА.
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"Я давно говорил: локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине", – сказал он.
Министр напомним, что в Украине действует адаптивный карантин, благодаря которому может быть введен "красный" уровень опасности и соответствующие ограничения именно для невакцинированных от COVID-19 людей.
Ляшко подчеркнул, что при наличии свободного доступа к вакцинам и при наличии выбора вакцин даже говорить о локдауне неуместно. Вместо усиления карантина министр заговорил даже о снятии всех ограничений.
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"Нужно приходить, вакцинироваться – и вообще забывать о карантинных ограничениях, что уже демонстрируют ряд европейских стран. Догоняем вакцинацию до должного уровня и забываем о карантинных ограничениях", – заявил он.
Отметим, что речь идет о 70-80% вакцинированного населения.
Напомним, ранее Ляшко сообщил, что во время нынешней волны коронавируса Украина вышла на пик заболеваемости. Отличие в том, что число больных растет, а число госпитализаций не увеличивается.
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