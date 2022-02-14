COVID в Украине: Названы регионы-антилидеры по вакцинации

В 24 из 25 областей хотя бы одну прививку сделали уже более 40% населения, сообщили в МОЗ.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал регионы Украины, которые являются антилидерами по вакцинации граждан от COVID-19, а также в которых сделали наибольшее количество прививок. Его слова прозвучали на брифинге.

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Так, Ляшко рассказал, что сейчас в 24 из 25 областей хотя бы одну дозу вакцины уже получили больше 40% взрослого населения. В 10 регионах привиты больше 50% граждан, а в 21 области свыше 40% граждан прошли полный курс вакцинации, получив две прививки.

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Как подсчитали в Минздраве, за последние 7 дней больше всего прививок с расчетом на 100 тыс человек сделали в Луганской, Харьковской, Закарпатской и Ровенской областях.

В это же время антилидерами по темпам вакцинации остаются Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области. Там хотя бы одну прививку сделали всего 36-44% населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине упало число новых случаев коронавируса.

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