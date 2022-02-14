Украинские правоохранители разоблачили российского шпиона

По данным следствия, украинец в 2014-2018 годах по заданию ФСБ РФ собирал военную и разведывательную информацию.

Украинские правоохранители разоблачили двух сотрудников ФСБ РФ и украинца, который по их заданию собирал разведывательную информацию в ОРДЛО. Им заочно сообщили о подозрении в преступлении, проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным досудебного следствия, украинец в 2014-2018 годах по заданию ФСБ РФ собирал военную и разведывательную информацию, а также привлекал местное население в состав незаконных вооруженных формирований.

Читайте также: В Киеве предотвратили теракт: задержан вражеский агент (видео)

Сотрудники ФСБ РФ действовали под прикрытием с измененными анкетными данными. Они курировали поставки оружия, боеприпасов и военной техники боевикам на временно оккупированной территории Донецкой области. Также они курировали энергетическую и угольно-промышленную сферы.

По данным фактам следователи окрыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам заочно сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

Читайте также: В 2021 году СБУ разоблачила более 80 вражеских агентов и шпионов

Напомним, ранее стало известно, что контрразведчики СБУ разоблачили жителя Харькова, которого завербовали российские спецслужбы. Ему за государственную измену грозит до 15 лет лишения свободы.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.