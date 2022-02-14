"Ковидную тысячу" можно потратить на коммуналку: Кому разрешили

Помощь от государства некоторые украинцы смогут направить на оплату коммунальных услуг

С понедельника, 14 февраля, "ковидную тысячу", которую государство дает за полный курс COVID-вакцинации, можно потратить в том числе на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram.

Читайте также: Когда начнут выдавать смартфоны за вакцинацию: Федоров ответил

Он отметил, что такая возможность будет не у всех вакцинированных, а только у лиц старше 60 лет.

"Отныне люди старше 60 лет могут оплатить коммунальные услуги из средств "єПідтримки". Срок, когда вы можете потратить 1 000 грн, тоже увеличился. Уже не 4 месяца, а 9", - написал министр.

Читайте также: Минцифры подвело итог Bug Bounty по "взлому" Дії

Чтобы получить деньги за вакцинацию, нужно, имея зеленый COVID-сертификат (дается за полный курс вакцинации), подать заявку на выплату, открыв спецкарточку в одном из банков-партнеров. После этого в приложении "Дія" в разделе "Услуги" выбрать пункты "єПідтримка" и "Получить помощь".

Напомним, стало известно, какими могут быть телефоны для пенсионеров. Недавно Зеленский пообещал, что все вакцинированные украинцы в возрасте 60+ получат от государства современные смартфоны.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.