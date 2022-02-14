Зеленский объяснил, почему перенос посольств во Львов – это ошибка

Ряд стран анонсировали переезд своих дипломатов во Львов

Решение некоторых стран о переводе своих посольств из Киева во Львов является ошибкой. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Киеве.

Читайте также: Меджлис не будет уезжать из Киева в случае вторжения РФ

"Большая ошибка, что некоторые посольства переезжают на Западную Украину. Нет Западной Украины. Есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-нибудь произойдет, то будет везде", - подчеркнул президент.

По мнению главы государства, западным дипломатам не удастся эвакуироваться от "эскалации или проблем на расстояние 5-6 часов".

Читайте также: Основной штат сотрудников посольства США переехал во Львов, - СМИ

"Мы все одна Украина. Не думаю, что львовяне это будут нормально воспринимать. Потому что это очень странно выглядит, но это их выбор", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский дал олигархам 24 часа на возвращение в Украину. Ранее в СМИ появились сообщения, что олигархи и бизнесмены массово покидают Украину чартерными рейсами.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.