Меджлис не будет уезжать из Киева в случае вторжения РФ

В Меджлисе оценивают угрозу нового военного вторжения РФ в Украину "как реальную и вероятную".

Меджлис крымскотатарского народа в случае нового вторжения России в Украину не будет переносить свой офис из Киева. Об этом говорится в заявлении Меджлиса, размещенном на странице его главы Рефата Чубарова в Facebook.

"Меджлис крымскотатарского народа исходит из того, что в условиях угрозы полномасштабного военного вторжения России на материковую часть Украины все высшие органы государственной власти и управления Украины должны исполнять свои полномочия в местах своей постоянной дислокации», - подчеркнул Чубарова

При этом в Меджлисе оценивают угрозу военного вторжения РФ на материковую часть Украины или других сценариев военного нападения РФ на Украину "как реальную и вероятную".

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. Он считает, что это может случиться как до окончания игр в Пекине, так и после.

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