Меджлис не будет уезжать из Киева в случае вторжения РФ
Меджлис крымскотатарского народа в случае нового вторжения России в Украину не будет переносить свой офис из Киева. Об этом говорится в заявлении Меджлиса, размещенном на странице его главы Рефата Чубарова в Facebook.
"Меджлис крымскотатарского народа исходит из того, что в условиях угрозы полномасштабного военного вторжения России на материковую часть Украины все высшие органы государственной власти и управления Украины должны исполнять свои полномочия в местах своей постоянной дислокации», - подчеркнул Чубарова
При этом в Меджлисе оценивают угрозу военного вторжения РФ на материковую часть Украины или других сценариев военного нападения РФ на Украину "как реальную и вероятную".
Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. Он считает, что это может случиться как до окончания игр в Пекине, так и после.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.