Сделаем 16 февраля Днем единения: Зеленский обратился к украинцам

Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и хочет решить все вопросы исключительно путем переговоров.

Президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам.

"Великий народ великой страны! Нас пугают великой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не в первый раз. Но наше государство сегодня сильно, как никогда", - отметил президент.

По его словам, Украина стремится к миру и хочет решить все вопросы исключительно путем переговоров.

"И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад. Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что счастье любит сильных.

"Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться" - заявил глава государства.

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