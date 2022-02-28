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Как уберечься от мародеров: Советы полиции

Если решили перебраться на время в более безопасное место, сделайте несколько важных вещей
 |  Автор: Юрий Кобзар
Как уберечься от мародеров: Советы полиции
Иллюстративное фото / depositphotos.com

В военное время всегда существует угроза мародерства и краж в домах, которые остались без присмотра хозяев, вынужденных прятаться в убежищах или вовсе выезжать в более безопасные районы. Спикер полиции города Бахмут Павел Дяченко рассказал в интервью "Вільне радіо", как уберечься от мародеров.

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  • Если решили временно перебраться в убежище, чтобы защититься от обстрелов, обязательно надежно заприте двери и окна.
  • Увидев подозрительные отметки на дверях или людей, несущих большое количество ценных вещей, например, техники, сразу сообщайте правоохранителям.

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  • Уезжая в другой регион страны, попросите соседей время от времени проверять ваше жилье.
  • Также попросите соседей убирать из ваших дверей рекламу, чтобы не было заметно ваше длительное отсутствие.

Напомним, украинцы могут самостоятельно выводить из строя автомобильную и бронетехнику врага с помощью "коктейлей Молотова". Уязвимые места российских машин, которые следует поражать, показала пресс-служба Министерства обороны Украины.

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