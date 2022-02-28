Как уберечься от мародеров: Советы полиции

Если решили перебраться на время в более безопасное место, сделайте несколько важных вещей

В военное время всегда существует угроза мародерства и краж в домах, которые остались без присмотра хозяев, вынужденных прятаться в убежищах или вовсе выезжать в более безопасные районы. Спикер полиции города Бахмут Павел Дяченко рассказал в интервью "Вільне радіо", как уберечься от мародеров.

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Если решили временно перебраться в убежище, чтобы защититься от обстрелов, обязательно надежно заприте двери и окна.

Увидев подозрительные отметки на дверях или людей, несущих большое количество ценных вещей, например, техники, сразу сообщайте правоохранителям.

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Уезжая в другой регион страны, попросите соседей время от времени проверять ваше жилье.

Также попросите соседей убирать из ваших дверей рекламу, чтобы не было заметно ваше длительное отсутствие.

Напомним, украинцы могут самостоятельно выводить из строя автомобильную и бронетехнику врага с помощью "коктейлей Молотова". Уязвимые места российских машин, которые следует поражать, показала пресс-служба Министерства обороны Украины.

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