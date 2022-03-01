В Украине уже 1 миллион беженцев

И это не считая тех, кто выехал за границу

С момента российского вторжения в Украину 24 февраля уже около 1 млн украинцев вынуждены были переехать в другое место внутри страны, не считая уехавших за границу. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Верховного комиссара ООН по делам беженцев Каролину Линдгольм Биллинг.

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"Уже было много внимания к бежавшим в соседние страны, но важно помнить, что многие пострадавшие люди остаются в Украине", - отметила она.

Биллинг подчеркнула, что точных цифр о количестве внутренне перемещенных лиц сейчас нет, однако оценочный анализ дает число в 1 млн человек.

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По ее словам, ООН намерена нарастить помощь украинцам, оставившим свой дом из-за войны, но остающимся внутри страны.

Напомним, "УЗ" предостерегла о фейковых эвакуационных поездах. "Укрзализныця" призвала украинцев верить только проверенной информации.

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