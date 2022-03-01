Территориального раздела Украины не будет - ОП

Главное требование Украины - вывод российских войск, отмечают в Офисе президента.

Люди протестуют против российской агрессии в Украине, Стамбул, Турция, 1 марта 2022 года / EPA / UPG

Правительство Украины никогда и ни при каких условиях не согласится на раздел территорий Украины. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.

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"Наши условия просты… Общий тренд такой: прекращение войны, прекращение огня и вывод войск", - отметил он.

Советник подчеркнул, что власти никогда не признают "территориальный раздел Украины". При этом "невозможно, чтобы российские войска оставались на нашей территории".

Арестович отметил, что Киев не считает встречи с российской делегацией переговорами и называет их консультациями.

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Ранее мы писали о том, что первый раунд переговоров состоялся в понедельник, 28 февраля. Стороны наметили ряд вопросов и тем по прекращению боевых действий в Украине.

После завершения встречи российские оккупационные силы ужесточили обстрелы городов Украины. Погибли десятки мирных украинцев.

Второй раунд переговоров может состояться уже в среду, 1 марта.