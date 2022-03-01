Территориального раздела Украины не будет - ОП
Правительство Украины никогда и ни при каких условиях не согласится на раздел территорий Украины. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24.
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"Наши условия просты… Общий тренд такой: прекращение войны, прекращение огня и вывод войск", - отметил он.
Советник подчеркнул, что власти никогда не признают "территориальный раздел Украины". При этом "невозможно, чтобы российские войска оставались на нашей территории".
Арестович отметил, что Киев не считает встречи с российской делегацией переговорами и называет их консультациями.
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Ранее мы писали о том, что первый раунд переговоров состоялся в понедельник, 28 февраля. Стороны наметили ряд вопросов и тем по прекращению боевых действий в Украине.
После завершения встречи российские оккупационные силы ужесточили обстрелы городов Украины. Погибли десятки мирных украинцев.
Второй раунд переговоров может состояться уже в среду, 1 марта.