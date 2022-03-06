Зеленский: Россияне готовятся к бомбардировке Одессы

Президент рассказал о переговорах с партнерами и их помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с очередным видеообращением в воскресенье, 6 марта. По его словам, у правительства уже есть план восстановления страны после завершения военных действий.

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Зеленский рассказал о переговорах с президентом США Джо Байденом и американскими конгрессменами, а также о разговорах с премьер-министрами Австралии, Албании, Болгарии и Израиля.

Зеленский снова обратился к россиянам и призвал не молчать и выступить против военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Граждане России делают точно такой же выбор прямо сейчас. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых утрат. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность, - заявил он

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Президент отметил, что вторжение в Украину россияне готовили жестоко и цинично - с нарушением правил войны. По его словам, оккупанты готовятся бомбить Одессу.

"Они готовятся бомбить Одессу. Россияне всегда приезжали в Одессу. Всегда ощущали в Одессе только тепло. Только искренность. А что теперь? Бомбы против Одессы? Артиллерия против Одессы? Ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление", - подчеркнул президент.

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Также по словам президента, у правительства есть план восстановления Украины после завершения военных действий.

"Мы уже формируем специальные фонды для восстановления. Их уже четыре. Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Фонд обновления и трансформации экономики. Фонд обслуживания и погашения госдолга. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса. И это только начало", - подытожил президент.

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