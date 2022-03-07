Сбитый под Чугуевом российский вертолет показали на видео
Под Чугуевом военные сбили российские вертолет. Соответствующее видео и подробности опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
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"Минус один вражеский вертолет под Чугуевом. Ночью город был освобожден, вражеская группировка разгромлена", — написал Цаплиенко.
Напомним, об освобождении Чугуева, что в Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.
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По информации военных, во время боев вражеская армия понесла большие потери как в технике, так и в личном составе. Были уничтожены, в том числе, командир одной из бригад морской пехоты ВС РФ и заместитель командира одной из десантно-штурмовых бригад РФ.
Напомним, ранее в ГУР Минобороны назвали имена российских танкистов, воюющих в Украине.
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