Стали известны имена российских танкистов воюющих в Украине

Танкисты понимали, что совершают преступление, но осознано шли на него, зная куда и зачем.

Украинская разведка опубликовала список личного состава 6-й отдельной танковой бригады российских войск, участвующей в войне против Украины. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны в воскресенье, 6 марта.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины обнародует список личного состава 6 отдельной танковой бригады оккупационных войск России (военная часть 54096), участвующей во вторжении в Украину. Танкисты, вы знали, что выполняете преступные приказы, но вы сознательно сделали этот выбор!" – сказано в сообщении.

Также стало известно, что в Броварском районе Киевской области полиция уничтожила два вражеских танка. Об этом сообщила полиция Киевской области.

"Сегодня в Броварском районе бойцы спецподразделения КОРД уничтожили из РПГ два вражеских танка агрессора. Потерь среди личного состава полиции Киевщины нет. Продолжаем служить та защищать", - говорится в сообщении.

Российский агрессор готовит вторую волну широкомасштабного наступления на Украину. Гражданам страны нужно быть максимально готовыми и сплоченными, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.