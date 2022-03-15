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Будут ли солдаты-срочники воевать: В ВСУ дали ответ

Период прохождения срочной службы в обычное и военное время почти не отличается.
Будут ли солдаты-срочники воевать: В ВСУ дали ответ
Роман Горбач / Кадр из видео / YouTube / UkraineMediaCenter Kyiv

Глава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач ответил, будут ли солдаты-срочники воевать. Его слова прозвучали на брифинге

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По словам Горбача, военные срочной службы проходили службу в тыловых районах боевых воинских частей. В зону ООС они не привлекались. По этой причине и сейчас срочников туда не отправляют. 

"Но могут складываться обстоятельства, когда и на уже вчерашней мирной территории будут боевые действия", — добавил он. 

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Только при таком сценарии солдат привлекут к вооруженной обороне воинских частей и страны.

Военачальник также уточнил, что на период мобилизации освобождение военнослужащих от срочной службы, как и призыв на срочную службу, не проводится. В общем, прохождение срочной службы в военное время по законам почти ничем не отличается, резюмировал он.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали об обстановке в регионах по состоянию на 12:00 15 марта.

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