Почта
 

В ВСУ сказали, нужно ли мужчинам-переселенцам становиться на военный учет

В данный момент планы мобилизации по регионам отсутствуют.
В ВСУ сказали, нужно ли мужчинам-переселенцам становиться на военный учет
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сказал, нужно ли мужчинам-переселенцам становиться на военный учет. Его слова прозвучали на брифинге

Читайте также: Зеленский в первые сутки отказался от эвакуации, несмотря на просьбы личной охраны и Запада - Арестович

Горбач сказал, что мужчины призывного возраста, ставшие внутренними переселенцами, обязаны встать на воинский учет. В соответствии с общей мобилизацией их тоже могут призвать в армию. 

Как бы то ни было, сейчас нет планов мобилизации по регионам, подчеркнул он.

Читайте также: Переговоры с РФ возобновились - Арахамия

По словам военачальника, законодательством не предусмотрено распределение числа военнообязанных для призыва по регионам. Это определяют соответствующие планы. Следующие шаги по проведению мобилизации будут зависеть от развития ситуации.

Ранее мы сообщали, будут ли солдаты-срочники воевать.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK