В ВСУ сказали, нужно ли мужчинам-переселенцам становиться на военный учет

В данный момент планы мобилизации по регионам отсутствуют.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сказал, нужно ли мужчинам-переселенцам становиться на военный учет. Его слова прозвучали на брифинге.

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Горбач сказал, что мужчины призывного возраста, ставшие внутренними переселенцами, обязаны встать на воинский учет. В соответствии с общей мобилизацией их тоже могут призвать в армию.

Как бы то ни было, сейчас нет планов мобилизации по регионам, подчеркнул он.

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По словам военачальника, законодательством не предусмотрено распределение числа военнообязанных для призыва по регионам. Это определяют соответствующие планы. Следующие шаги по проведению мобилизации будут зависеть от развития ситуации.

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