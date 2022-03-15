На Херсон идет техника оккупантов, возможна провокация – Ким

Военная техника оккупантов в сторону Херсона движется из Николаевской области.

Из Николаевской области в сторону Херсона движется колонна военной техники российских оккупационных войск. Возможна провокация с обстрелом города. Сообщил сегодня, 15 марта, в своем видеообращении глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, не исключено, что оккупанты обстреляют Херсон, а потом обвинять в этом Вооруженные силы Украины.

Ким подчеркнул, что украинская армия не обстреливает города и не будет обстреливать Херсон.

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Ранее стало известно, что российские оккупанты временно захватили Херсон. Местные жители вышли на мирные акции протесты, но против них бросили Росгвардию. Известно, что в Херсонской области оккупанты задержали около 400 человек.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что из-за неудач на суше российские оккупанты будут увеличивать обстрелы городов крылатыми ракетами.

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