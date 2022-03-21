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У Зеленского назвали количество украинцев-беженцев и переселенцев

11-12 млн человек были вынуждены покинуть свои города и работу, уехав в другой регион.
У Зеленского назвали количество украинцев-беженцев и переселенцев
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

Советник главы Офиса президента и участник украинской делегации в мирных переговорах с РФ Михаил Подоляк назвал количество украинцев-беженцев и украинцев-переселенцев. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter

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Так, по словам политика, покинуть Украину и уехать в европейские государства были вынуждены больше 3 млн человек. 

Что касается внутренних переселенцев, то от 11 до 12 млн граждан из-за войны были вынуждены бросить свою работу и уехать из своих городов. 

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"Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизни миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?", — написал Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам, принимающим переселенцев, будут компенсировать коммуналку.

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