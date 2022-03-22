В Чернобаевке россияне сожгли сами себя ракетой ПВО - Арестович

Советник ОП назвал это "7,5" в пользу Чернобаевки.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о восьмой попытке россиян напасть на Чернобаевку. В Сети это уже стало "мемом". Политик отметил это попыткой наполовину, оценив ее на "семь с половиной". Об этом Алексей написал в Фейсбук.

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Арестович рассказал, что ночью оккупанты били "Смерчами" по Николаеву, однако получили от украинских военных отпор. В результате, в районе 01:30 ночи ВСУ попали в боекомплект "Смерча" и детонацией ликвидировали остальные пусковые установки.

Сегодня днем рашисты произвели пуск ракеты ПВО. Однако для них это оказалось неудачной попыткой - они сожгли сами себя ракетой.

"Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар. Короче, Чернобаевка 7,5", - делится ситуацией Арестович.

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В постскриптуме советник ОП обратился к украинским ведьмам и поблагодарил их за "порчу" на россиян. А также отметил, что у них добавилось еще одно место для фестивалей, помимо Лысой горы.

Ранее мы писали, что в Лозовой серьезные разрушения по городу в результате четырех ракетных ударов. Разрушено около 20 жилых домов, обстреляны промышленные объекты, есть раненные. В некоторых школах и детских садах выбило стекла.