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Из Беларуси по Львову выпустили 3 ракеты: Их уничтожили

Возник небольшой пожар, но его локализовали, местным жителям угрозы нет.
Из Беларуси по Львову выпустили 3 ракеты: Их уничтожили
Фото работы военных / facebook.com/PvkZahid

28 марта, в конце дня, из территории Беларуси в направлении Львова было выпущено несколько ракет типа Х. Украинским зенитным войскам удалось сбить их в 30 км от города. Подробности передает пресс-служба Воздушного командования Запад ВС ВСУ. 

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Так, военные сообщают о сбитии 2 ракет. Радиотехнические войска вовремя обнаружили цели, после чего их уничтожили зенитчики. 

Кроме того, подразделениям удалось уничтожить 2 беспилотника оперативно-тактического уровня.

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В это же время глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий говорит, что военные сбили не 2, а 3 ракеты в Золочевском районе. Из-за этого загорелась трава, но пожар был локализован. Угрозы для местных жителей нет, жертв тоже нет. 

"За сутки сирены на Львовщине трижды извещали о воздушной тревоге — они предупреждали об угрозе ракетного удара", — написал Козицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что российская авиация вылетела из Крыма в Николаев.

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