За разрушенное жилье будут давать квартиру, а не деньги – нардеп

Власти обещают, что выдадут такую же квартиру, как была, причем в любом городе на выбор

Украинцам, которые потеряли жилье в результате российской военной агрессии, будет предоставлена новая жилплощадь, а не денежная компенсация. Об этом рассказала у себя в Телеграм глава партии "Слуга народа", нардеп Елена Шуляк.

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"Государство готовится обеспечивать украинцев компенсацией за повреждение и уничтожение их жилья во время войны. В частности, речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 кв. метров, а не денег. Соответствующий законопроект №7198, разработанный парламентом совместно с правительством и по инициативе президента, уже зарегистрирован в ВР", - написала она.

Чтобы получить компенсацию взамен потерянного жилья, украинцев просят подать соответствующую заявку через приложение "Дія". Рассчитывать на компенсацию могут граждане Украины, которые являются собственниками разрушенной или поврежденной жилой недвижимости.

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"Это позволит государству уже сейчас начать работать и просчитывать расходы на восстановление жилья, в частности речь идет о сотнях миллиардов гривен", - отметила Шуляк.

При этом она подчеркнула, что получить новое жилье взамен разрушенного можно будет не только в своем городе. Украинцам дадут право выбрать место, где они хотят поселиться.

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"То есть, если квартира была в Харькове, то владелец разрушенного жилья сможет выбрать соответствующую квартиру с такими же характеристиками в другом областном центре", - написала она.

Означает ли это, то жители Ахтырки или Волновахи смогут получить квартиру в Киеве или Ирпене, Шуляк не уточнила.

Напомним, в Ирпень нельзя будет вернуться еще месяц. Город на 100% контролируют ВСУ, но оккупанты продолжают его обстреливать.

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