В Ирпень нельзя будет вернуться еще месяц – мэр

Город на 100% контролируют ВСУ, но оккупанты продолжают его обстреливать

Мэр просит не возвращаться пока в Ирпень / facebook.com/markushinoleksa

Жители не смогут вернуться в освобожденный Ирпень еще как минимум месяц. Об этом заявил мэр города Александр Маркушин на пресс-конференции.

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"Хочу обратиться к нашим горожанам. Не возвращаемся пока в город, это небезопасно. Я скажу, когда вернуться. Но в ближайший месяц точно возвращаться нельзя", - заявил он.

Маркушин подчеркнул, что город остается опасным для пребывания до тех пор, пока не будут освобождены соседние населенные пункты, откуда стреляют оккупанты – Буча, Ворзель и Гостомель.

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Также он предупредил, что сейчас в Ирпене действует строгий пропускной режим, и гражданских туда пока не пускают в целях их безопасности. Кроме того, властям еще предстоит восстановить разрушенную инфраструктуру.

По словам Маркушина, в Ирпене до сих пор остается около 3,5 тысячи жителей. Но их может быть больше, поскольку сейчас проверяются подвалы на территории, которая была захвачена российскими войсками.

Напомним, по данным властей, в Ирпене погибли 16 бойцов теробороны и около 200 гражданских. Потери ВСУ пока не называются.

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