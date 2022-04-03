В Госсвязи рассказали, слушает ли РФ телефонные разговоры украинцев

Подобные фейки распространяли по Сети в рамках информационно-психологической операции.

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь рассказал, прослушивают ли военные РФ телефонные разговоры украинцев. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

Читайте также: Разведка США: До 9 мая Путин хочет хоть какую-то "победу"

Чиновник сообщил, что информация о прослушке является фейком. Ее распространяют в рамках информационно-психологических операций, чтобы запугать украинцев и заставить их прекратить сообщать информацию о местах передвижения техники оккупантов.

Также в Госсвязи говорят, что это не первый и не единственный случай, когда подобная дезинформация распространяется среди населения.

Читайте также: Арестович назвал новые сроки окончания войны

В пример приводят фейк, мол ночью украинцам будут звонить с неизвестных номеров, и это будет наводкой для авиабомбардировки, якобы по этой причине стоит отключать телефоны.

"Конечно, оно оказалось неправдой", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ обновили потери россиян. Они уже превысили 18 тыс человек.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.