В Госсвязи рассказали, слушает ли РФ телефонные разговоры украинцев
Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь рассказал, прослушивают ли военные РФ телефонные разговоры украинцев. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.
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Чиновник сообщил, что информация о прослушке является фейком. Ее распространяют в рамках информационно-психологических операций, чтобы запугать украинцев и заставить их прекратить сообщать информацию о местах передвижения техники оккупантов.
Также в Госсвязи говорят, что это не первый и не единственный случай, когда подобная дезинформация распространяется среди населения.
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В пример приводят фейк, мол ночью украинцам будут звонить с неизвестных номеров, и это будет наводкой для авиабомбардировки, якобы по этой причине стоит отключать телефоны.
"Конечно, оно оказалось неправдой", - подчеркивают в ведомстве.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ обновили потери россиян. Они уже превысили 18 тыс человек.
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