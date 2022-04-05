Враг готовит мощную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить ВСУ в геноциде украинцев

Оккупанты хотят отвлечь мировое сообщество от зверства, которое они устроили в Киевской области, и обвинить во всем украинскую армию.

Служба безопасности Украины предупреждает, что враг готовит мощную провокацию в блокадном Мариуполе. Россияне собираются обвинить ВСУ в геноциде украинцев, используя убитых собственными руками мирных жителей.

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Убитые и изнасилованные дети и женщины, оскверненные тела мужчин, расстрелянные животные - все эти зверства смогли увидеть во всем мире только из освобожденной Киевской области. Однако ситуация на других оккупированных территориях с большой вероятностью может быть схожей или даже хуже "Бучанской резни". Поэтому Кремль ставит перед пропагандистами новую задачу - переключить внимание аудитории.

В информационное поле уже активно начинают "вкидывать" вранье о якобы преступлениях армии Украины в Мариуполе. По информации СБУ, рашисты планируют свезти в одно место трупы мариупольцев, которых сами же и убили, и представить их как "массовых жертв ВСУ". Именно для этого пропаганда часто использует формулировку "живой щит". Однако это фейк. Армия РФ с начала марта терроризирует жителей Мариуполя, из-за чего людей хоронят в братских могилах.

"Планы оккупантов снять с себя ответственность за эти убийства - очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит," - подчеркивают в спецслужбе.

Ранее мы писали, что Арестович дал новые прогнозы на ближайшие военные дни. Также советник главы ОП рассказал о ситуации на фронте на 41 день полномасштабной войны. По словам Алексея, у России нет сил наступать на территорию Украины, поэтому Путин будет делать свою "победу" внутри РФ.