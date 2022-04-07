В Мукачево началась дерусификация: Убрали памятник Пушкину

А одна из школ отказалась от присвоенного имени российского поэта.

В Мукачево, что в Закарпатской области, началась дерусификация. Власти демонтировали памятник А. С. Пушкину. Об этом сообщает пресс-служба горсовета на своей странице в Facebook.

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"В Мукачево избавляются от российско-имперского прошлого. На заседании исполнительного комитета принято решение о демонтаже памятников истории и монументального искусства местного значения", - говорится в сообщении.

Целью такого шага является проведение мероприятий по дерусификации, что, в свою очередь, связано с военной агрессии России против Украины.

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Вчера, 6 апреля, уже демонтировали бюст Пушкина и мемориальную доску из одной из школ. Хранить их поручили коммунальному предприятию.

Кроме того, в горсовете напоминают, что в Мукачево одна из школ отказалась от присвоенного имени Пушкина. В данный момент местные чиновники занимаются этой процедурой отказа.

Коллаж / facebook.com/mukachevo.rada

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине изменят географические названия, связанные с РФ. Появился соответствующий закон.

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