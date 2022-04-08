В "Дії" продлили срок COVID-сертификата

МОЗ совместно с Минцифры продлили сертификаты, чтобы украинцы за границей могли показать документ о вакцинации.

Теперь сертификат о вакцинации будет действителен полтора года. / diia.gov.ua

Министерство охраны здоровья совместно с Минцифры приняли решение не удалять из "Дії" COVID-сертификат по истечению срока давности. Теперь сертификат будет действовать на полгода дольше.

COVID-сертификат будет отображаться в приложении полтора года с даты прививки. Это поможет украинцам за границей предоставить цифровой документ о вакцинации от ковида, получить следующую дозу или иметь уменьшенные карантинные ограничения, чем у невакцинированных.

Стоит отметить, что сертификат не обновит новую конечную дату автоматически. Для этого нужно отправить повторный запрос в приложении или на портале "Дії".

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