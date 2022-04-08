В "Дії" продлили срок COVID-сертификата
Министерство охраны здоровья совместно с Минцифры приняли решение не удалять из "Дії" COVID-сертификат по истечению срока давности. Теперь сертификат будет действовать на полгода дольше.
COVID-сертификат будет отображаться в приложении полтора года с даты прививки. Это поможет украинцам за границей предоставить цифровой документ о вакцинации от ковида, получить следующую дозу или иметь уменьшенные карантинные ограничения, чем у невакцинированных.
Стоит отметить, что сертификат не обновит новую конечную дату автоматически. Для этого нужно отправить повторный запрос в приложении или на портале "Дії".
Ранее мы писали, что в Одессе и области увеличили комендантский час на выходные. Ограничения будет действовать с 21:00 субботы 9 апреля до 6:00 понедельника 11 апреля. Власти области подчеркивают, это меры, связанные с трагедией на железнодорожном вокзале в Краматорске.