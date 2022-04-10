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В "Приват 24" пройдут регламентные работы: когда не будет работать

В банковском приложении пройдут ремонтные работы ночью.
В "Приват 24" пройдут регламентные работы: когда не будет работать
В банкинге пройдут ремонтные работы с вечера 10 апреля. / ПриватБанк @ Facebook

Пресс-служба "Приват Банка" сообщает, что сегодня ночью, с 10 по 11 апреля, пройдут плановые регламентные работы в банковском приложении "Приват24". В банке рассказали, когда приложение будет недоступно.

Сервисы временно будут недоступны с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.

Банкинг просит извинения и благодарит за понимание.

Ранее мы писали, что России прогнозируют неизбежный дефолт в течении 12 месяцев. Аналитики отмечают, что режиму Путина не удастся поддерживать рубль долгое время, а санкций становится все больше. 

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