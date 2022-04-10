В "Приват 24" пройдут регламентные работы: когда не будет работать
В банковском приложении пройдут ремонтные работы ночью.
Пресс-служба "Приват Банка" сообщает, что сегодня ночью, с 10 по 11 апреля, пройдут плановые регламентные работы в банковском приложении "Приват24". В банке рассказали, когда приложение будет недоступно.
Сервисы временно будут недоступны с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.
Банкинг просит извинения и благодарит за понимание.
Ранее мы писали, что России прогнозируют неизбежный дефолт в течении 12 месяцев. Аналитики отмечают, что режиму Путина не удастся поддерживать рубль долгое время, а санкций становится все больше.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: