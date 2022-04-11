Стало известно, где разместят пленных российских оккупантов

Для вражеских военных создадут отдельный лагерь.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, где разместят пленных российских оккупантов. Власти расконсервируют одну из колоний и передадут ее на нужды Минобороны именно с указанной целью. Слова Денисовой передает LB.

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Так, она говорит, что в Украине появится специальный лагерь для российских военных, попавших в плен.

"Действительно, есть такая позиция и такая цель, чтобы создать отдельный лагерь", - сказала Денисова.

По ее словам, этот лагерь может появиться в одной из колоний, которую передадут на нужны Минобороны.

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"У нас достаточно колоний, которые не работают, в которых нет удерживаемых лиц. Такую можно передать Вооруженным силам Украины, Министерству обороны Украины, и там сделать такой лагерь", - подчеркнула уполномоченная по правам человека.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Денисовой, оккупанты заставляют детей начинать учебу в зоне боевых действий.

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