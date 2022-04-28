Возможна госизмена: "Слугу" Ковалева выгнали из фракции

Нардеп добровольно уехал на оккупированную территорию, где никаких конфликтов с оккупантами у него почему-то нет

Партия "Слуга народа" временно исключила из своей фракции в Верховной Раде народного депутата Алексея Ковалева. Партийцы опасаются, что их соратник мог вступить в сотрудничество с врагом. Об этом говорится в совместном подтвердили политической партии "Слуга народа" и одноименной фракции украинского парламента.

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Отмечается, что Алексей Ковалев, избранный в одном из мажоритарных округов Херсонской области, в настоящее время пребывает на территории, временно занятой вражеской армией.

"Судя по его интервью медиа, находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. Он, по его словам, осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи", - говорят в партии.

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Также отмечается, что нардеп не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины и потому не участвует в голосованиях за важные в условиях войны законопроекты. При этом в партии посетовали, что Ковалев не предоставил "адекватных объяснений" своему поведению.

"Поведение Алексея Ковалева и случаи его общения с оккупационными войсками вызывают подозрение в осуществлении им государственной измены. Его поведение (…) по сути является предательством тех партийцев и депутатов всех уровней, которые сегодня участвуют в национальном сопротивлении, находясь на временно захваченных территориях, служат в ВСУ (…), помогают армии и переселенцам", - говоря во фракции.

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В связи со всем вышеизложенным было решено приостановить членство Алексея Ковалева во фракции "Слуга народа". Также партия призвала генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова "тщательно и всесторонне расследовать" пребывание Ковалева на захваченной территории и его общение с оккупантами.

Напомним, ранее в Раде подтвердили, что нардеп Ковалев уехал на оккупированную территорию. В своих соцсетях он публикует отчеты о раздаче гуманитарной помощи населению и рассказывает, как общался с оккупантами.

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