Генсек ООН лично осмотрел руины Бородянки

Поселок жестоко бомбили во время битвы за Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил поселок Бородянка под Киевом. Об этом сообщил в Twitter Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

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Генсек ООН прибыл в Украину сразу после своего визита в Россию. В Москве он встречался с Владимиром Путиным для обсуждения гуманитарных вопросов, связанных с российским вторжением в Украину.

В Бородянке Гутерреш осмотрел руины многоэтажек, на которые оккупанты сбрасывали тяжелые авиабомбы во время битвы за Киев

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"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21 веке война не может быть приемлемой", - заявил Гутерреш в Бородянке.

Напомним, войска РФ обстреляли "Славянский курорт" и разрушили больницу. Украинские правоохранители расследуют это военное преступление.

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