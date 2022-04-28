"Вас ждет смерть": В захваченной Каховке начали предупреждать россиян

Террористическим войскам говорят, что "наши люди уже работают".

Во временно захваченной Каховке, что в Херсонской области, на улицах стали появляться предупреждения российским оккупантам. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале "Оперативный ЗСУ".

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Так, на опубликованном снимке можно заметить патриотическую листовку.

"Русский оккупант! Знай! Каховка — это Украина. Мы близко. Наши люди уже работают здесь. Вас ждет смерть!", — указывается в ней.

Фото листовки в Каховке / t.me/operativnoZSU

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Напомним, ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким анонсировал контрнаступление на временно оккупированный Херсон.

Что касается самих российских захватчиков, то они продолжают угрожать безопасности мирных граждан. Так, в Херсоне один из рашистов заминировал пакет молока, после чего под видом "гуманитарной помощи" передал пенсионерке. Женщина чудом выжила.

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