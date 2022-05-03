Транспорт в Чернигове заработает во второй-третьей декаде мая - мэр

Атрошенко рассказал, что сейчас основными проблемами являются отсутствие денег в бюджете и нехватка водителей и топлива.

Общественный транспорт в Чернигове заработает во второй-третьей декаде мая. Об этом сообщает мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

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Атрошенко сообщил, что сейчас работу могут начать 65 автобусов (до войны в Чернигове маршруты обслуживали 230 автобусов).

Мэр также озвучил причины, по которым имеющиеся автобусы не готовы выпускать на линию. Одна из основных причин - это то, что перевозчики заранее просят около 7 млн гривен из городского бюджета на ремонт техники, заправку и прочее. По словам мэра, денег в городском бюджете нет.

"Я считаю, что это потерянный год для Чернигова. Нам бы хоть как-нибудь его пережить. Поэтому может понадобиться какая-то существенная внеплановая помощь, которую мы не закладывали в бюджет - будем смотреть. Я не исключаю, что ее нужно будет делать. Но это нужно еще дополнительно нам думать на этот счет", - отметил мэр.

Также в городе не хватает водителей и топлива, цены на которое ощутимо поднялись. В таких условиях стоимость проезда должна увеличится с 8 до 10-12 гривен.

"По-умному сейчас хотя бы квартал или два, а лучше до конца года, сделать это бесплатным - транспорт. Мы не можем этого сделать и платить за километр так, как мы закладывали в программу, когда будут новые автобусы", - сказал Атрошенко.

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