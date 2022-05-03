Арестович рассказал, какую "победу" на днях может объявить Россия

Политические цели РФ в войне против Украины изменены не были, говорит он.

Советник главы Офиса президента, подполковник Алексей Арестович заявил, что в ближайшие дни Россия может объявить "победу", которой назовет захват Донбасса и части юга. Слова эксперта передает "РБК-Украина".

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Так, Арестович говорит, что политические цели России в войне против Украины изменены не были.

"Я так думаю, они согласились, что победой в этой войне можно будет считать выход на административные границы Донецкой, Луганской и Херсонской областей, частично, возможно, и Запорожской", – сказал он.

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По словам советника, это может значить заявление о создании какой-нибудь "Таврической губернии", что будет означать аннексию украинских территорий. В них попытаются ввести российский рубль, выплаты из бюджета РФ, создать фейковые "администрации", ввести российское обучение в школах и так далее.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки тоже заявили, что РФ хочет присоединить южный регион Украины ко временно оккупированному Крыму.

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