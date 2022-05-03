С территории РФ из минометов обстреляли Сумскую область

На украинской территории разорвались 8 мин калибра 120 мм.

Войска РФ продолжают с территории России обстреливать Сумскую область. Сегодня после обеда, 3 мая, российские солдаты нанесли минометный удар по Сумщине, сообщила пресс-служба ГПС Украины.

В сообщении говорится, что обстрел одного из сел Шосткинского района вели со стороны российского населенного пункта Локоть. На украинской территории разорвались 8 мин калибра 120 мм.

К счастью, в результате этого обстрела никто из украинских военнослужащих и мирного населения не погиб и не пострадал.

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Напомним, российские оккупационные войска бежали из Сумской области в конце марта. С тех пор военные РФ регулярно обстреливают Сумщину с территории России. Так, например, 29 апреля российский вертолет Ми-8 с территории России обстрелял неуправляемыми ракетами Украину.

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