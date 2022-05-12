Войска РФ пытаются закрепиться на острове Змеиный – МО Украины

Российские оккупанты хотят блокировать морские коммуникации Украины.

Российские оккупанты пытаются закрепиться на острове Змеиный в Черном море, перебрасывая туда дополнительные силы. Об этом 12 мая во время брифинга рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык.

Он подчеркнул, что российские оккупанты хотят блокировать морские коммуникации Украины. Именно с этой целью они пытаются увеличить свои силы на Змеином, и поэтому, в том числе, в акватории Черного и Азовского морей находятся корабли черноморского флота РФ.

Напомним, несколько дней назад российские оккупанты перебросили на захваченный остров Змеиный системы ПВО. Однако, бойцы ВСУ их уничтожили ударами с беспилотников. Также были уничтожены российские корабли снабжения.

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По данным британской разведки, бойцы ВСУ продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный, мешая им там закрепиться.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили понтонную переправу российских оккупантов, которые хотели форсировать реку Северский Донец.

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