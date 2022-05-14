Антимонопольный комитет начал искать сговор на рынке топлива

Чиновники уже допросили представителей крупнейших операторов рынка

Антимонопольный комитет начал проверку деятельности крупнейших сетей АЗС на предмет возможного сговора и согласованного повышения цен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В АМКУ отмечают, что в последние две недели в рамках мониторинга ситуации на топливном рынке ведомство получает противоречивые данные. С одной стороны поступают сведения о достаточных запасах топлива в стране, с другой – некоторые операторы не продают его через свои АЗС, а другие продают так, что на заправках возникают очереди.

В этой связи Антимонопольный комитет начал расследование. На первом этапе проведена встреча с представителями главных операторов, в ходе которой были получены объяснения от бизнеса.

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“Цель – выяснить, были ли/есть объективные причины для критической ситуации, сложившейся на рынках розничной реализации горючего, в частности, что касается ограничения предложения в течение апреля – мая 2022 года, мог ли кризис быть вызван заговором крупнейших игроков рынка”, - заявили в АМКУ.

Напомним, в Украине возник острый дефицит топлива на АЗС. Чтобы решить проблему — правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

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