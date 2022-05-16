Шуфрич выехал из Украины - глава Черновицкой ОВА

Бывший "ОПЗЖ-шник" ранее был задержан за фотографированием украинских блок-постов.

Украинский депутат Нестор Шуфрич выехал с территории Украины. Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук во время сегодняшней пресс-конференции.

По информации губернатора, экс- "опзж-шник" пересек границу с Румынией через КПП "Порубное" Черновицкой области. Также Осачук добавил, что ряд местных депутатов запрещенной пророссийской партии прячутся от мобилизации.

Отметим, что "Бабель" со ссылкой на источник в экс-"ОПЗЖ" добавил, что Шуфрич уехал на неделю с трем детям в Венгрии. Нардеп должен вернуться к следующему пленарному заседанию парламента.

Стоит вспомнить, что Нестора Шуфрича задержал 206 территориальный батальон, когда тот фотографировал киевские блок-посты. При задержании охранники парламентария открыли огонь против военных, но задержать Шуфрича это не помешало.

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