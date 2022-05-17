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Установлен еще один оккупант-насильник – генпрокурор

Ему уже сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
 |  Автор: Виталий Кулак
Установлен еще один оккупант-насильник – генпрокурор
Подозреваемый в преступлении / facebook.com/VenediktovaIryna

Правоохранители установили личность еще одного российского оккупанта, который насиловал женщин в Киевской области. Это 20-летний Булат Фассахов, сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она рассказала, что Фассахов был в составе гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ, когда она временно захватила часть территории Киевской области.

Установлено, что подозреваемый вместе с другим военным РФ ворвались в дом в Броварском районе и изнасиловали находившуюся там женщину.  Через несколько дней военное преступление повторилось в другом доме.

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По данным фактам следователи открыли уголовное производство. Фигуранту уже сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители разоблачили местного жителя, который в социальной сети оправдывал вторжение российских оккупационных войск в Украину

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