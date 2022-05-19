Данилов назвал главную ошибку Запада

После распада СССР страны Запада допустили принципиальную ошибку в отношении РФ

Запад допустил принципиальную ошибку, когда в 90-х сделал ставку на Россию, как на регионального лидера в развитии демократии. Такое мнение в интервью “НВ” высказал глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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По его словам, не следует надеяться, что после Владимира Путина к власти в России придет принципиально другой лидер. Данилов уверен, что в РФ руководителя другого типа быть не может.

“Это было большой ошибкой Запада в 90-е годы делать ставку на Россию как на страну, которая должна быть демократической и отвечать за судьбу постсоветских стран на пути к демократии. Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин”, - заявил он.

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По словам Данилова, если к власти в РФ придет демократическое правительство, страна просто “рассыпется, как бумажный дом”.

“На сегодняшний день те 130 этносов, которые там есть, их невозможно содержать без диктатуры и тоталитарного режима. (...) Беда в том, что последствия этой ошибки мира мы сегодня должны на себе нести, прочувствовать в полной мере”, - считает глава СНБО.

Напомним, США не дают Украине свои РСЗО из-за страха перед РФ. Белый дом опасается, что передачу этого оружия Кремль расценит как повод для резкой эскалации войны.

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