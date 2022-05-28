В море выловили спасательный круг и буй с крейсера “Москва”

Один из украинских музеев обогатился ценными экспонатами

Украинские моряки выловили в Черном море спасательный круг и световой буй с потопленного крейсера "Москва". Сейчас эти предметы передали в музей. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

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"В руки пограничников отряда морской охраны на днях попали спасательный круг и световой буй из крейсера-утопленника "Москва", - рассказал он.

По словам Дейнеко, оба предмета из воды выловили и передали пограничникам моряки.

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"После встречи недофлагмана ЧФ с "Нептуном" вещи дрейфовали в открытом море", - сообщил он.

Напомним, на Волыни задержали бывшего военного РФ с украинским паспортом. Мужчина в течение 2013-2014 годов проходил срочную службу в вооруженных силах РФ, а в 2016 году заключил контракт на несколько лет.

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