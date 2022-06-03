Тарифы на тепло и газ заморозят до конца войны в Украине – законопроект

Государству обойдется этот мораторий в 2022 году в 264 млрд грн.

Кабмин подал в Верховную Раду законопроекты, которые запрещают повышать и замораживают тарифы на тепло, горячую воду, газ и распределение газа на время военного положения.

Читайте также: Ущерб окружающей среде Украины от войны превышает 200 млрд грн - министр

Так, согласно проекту закона №7427, предлагается запретить увеличивать тарифы на услуги распределения природного газа; предлагается не увеличивать тарифы на теплоэнергию, услуги по поставке тепла и горячей воды для всех категорий потребителей; предлагается запретить повышать цену на природный газ для бытовых потребителей, которая была применена в отношениях между поставщиком и потребителем по состоянию на 24 февраля.

Отмечается, что документ также запрещает поставщикам газа проводить любые действия по принуждению потребителей оплачивать задолженность.

Читайте также: Россияне угрожают безопасной работе Запорожской АЭС – разведка

В это же время второй законопроект №7429 предлагает увеличить доходы спецфонда госбюджета на 264,3 млрд грн. Указанная сумма будет потрачена на компенсацию НАК "Нафтогаз", который обязан продавать газ по льготной цене.

Финансировать специальный фонд будут за счет дивидендов государственных компаний и поступлений от Евросоюза, международных организаций, донорских учреждений и правительств других стран.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области установили солнечные станции Tesla.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.